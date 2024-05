CalcioWeb

La Juventus della stagione 2024/2025 inizia a prendere forma. In attesa di concludere il campionato con Paolo Montero in panchina, la dirigenza bianconera continua a lavorare per il futuro con il chiaro obiettivo di riscattare il percorso deludente con Massimiliano Allegri.

Manca solo l’ufficialità per l’arrivo in panchina di Thiago Motta. L’ex centrocampista, protagonista di una stagione eccezionale sulla panchina del Bologna, ha superato la concorrenza dei rivali ed è pronto a firmare un contratto triennale.

Il calciomercato e il grande ritorno

Thiago Motta e la Juventus iniziano a studiare le strategie sul fronte calciomercato. Il nome in cima alla lista per la prossima stagione è quello di Riccardo Calafiori del Bologna. Occhi puntati su Joshua Zirkzee con l’intenzione di formare una super coppia in attacco con Vlahovic.

Sul fronte dirigenziale è ai dettagli il grande ritorno di Giorgio Chiellini, dopo l’esperienza ai Los Angeles FC. La notizia era nell’aria e adesso è arrivata l’accelerata decisiva. L’ex difensore sarà una figura di riferimento tra squadra e allenatore.