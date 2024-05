Juventus, Fagioli torna in campo dopo lo scandalo scommesse: il messaggio social

CalcioWeb

Nicolò Fagioli è tornato in campo dopo la squalifica di 7 mesi per scommesse illegali. Momenti di grande emozione per il centrocampista nel corso del secondo tempo della sfida del campionato di Serie A contro il Bologna (3-3 il risultato finale).

“Un’enorme emozione poter tornare in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato. Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. Di sofferenza e attesa. Di critiche e di sostegno. Ora è tornato il momento di far parlare solamente il campo. E amare questi colori. Grazie a tutti”. Così sui suoi profili social il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli.