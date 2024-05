Juventus, è qui la festa: le reazioni e le FOTO dopo il trionfo in Coppa Italia

CalcioWeb

E’ iniziata la festa in casa Juventus dopo la vittoria della 15ª Coppa Italia della sua storia. La partita dell’Olimpico contro l’Atalanta si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Vlahovic. “Adesso a testa calda faccio fatica a parlare, però devo ringraziare tutti, ringraziare i miei compagni perché sappiamo tutto quello che stavamo facendo quest’anno, tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, alla fine abbiamo centrato due obiettivi che ci siamo posti all’inizio dell’anno. Rimane un peccato lo Scudetto, ma l’Inter ha vinto secondo me e secondo tutti meritatamente. Comunque avevamo una finale oggi contro una grandissima squadra che è l’Atalanta, faccio i complimenti anche a loro. Sto già pensando a come vincerne tanti altri”, sono le prime parole del serbo a Mediaset.

“Secondo me siamo entrati in un momento da cui facevamo fatica ad uscire, però io posso garantire che noi non abbiamo cambiato niente, questo era il nostro massimo in quel momento, ci girava pure male, ma abbiamo centrato l’obiettivo Champions, abbiamo centrato l’obiettivo Coppa Italia, siamo contentissimi. Ma non ci dobbiamo accontentare, perchè l’anno prossimo dobbiamo puntare a vincere tutto, perchè siamo la Juventus, i tifosi, e il dna di questo club chiede questo”, continua il serbo.

Il commento di Elkann

“E’ bellissimo essere qui stasera, vincere la Coppa Italia, e tornare qui a Roma. E’ stata una gara impegnativa e sono felice soprattutto per i tanti giovani qui alla Juve e che ancora non avevano vinto. Vincere aiuta a vincere. Prendiamo questa sera come un buon momento per la Juventus, sono 15 è un traguardo importante e guardiamo al futuro con grande speranza. Questa squadra ha giovani straordinari”. Lo ha detto a Mediaset John Elkann dopo la vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per 1-0.

