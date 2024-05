Juventus, la reazione di Andrea Agnelli dopo l’esonero di Allegri

CalcioWeb

L’esonero di Massimiliano Allegri ha scatenato tantissime reazioni tra calciatori, allenatori, addetti ai lavori e non solo. Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, ha voluto esprimere il suo ringraziamento al suo ex allenatore.

“Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…”. E’ il messaggio in un post su ‘X’.

L’esonero, aveva spiegato il club bianconero, “fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”.