Juventus, Rugani nei guai: a processo per guida in stato di ebbrezza

Guai fuori dal campo per Daniele Rugani: il difensore della Juventus è a processo per guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono alla scorsa estate, alla notte del 21 luglio 2023, quando è stato fermato a bordo della sua Maserati da un posto di blocco a Torino.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il suo livello dell’alcoltest è andato oltre le misure consentite dalla legge: prima rivelazione 1,56, seconda 1,54, tre volte il limite massimo. Per il calciatore è scattato il ritiro della patente.

La reazione di Rugani

Il difensore della Juventus ha deciso di opporsi andando a processo ma ieri il giudice ha rigettato la richiesta di messa alla prova presentata dai legali. Rugani avrebbe preferito scontare la pena con lavori di pubblica utilità ma la richiesta è stata rigettata perché presentata fuori tempo massimo. Il calciatore dovrà sottoporsi a processo.