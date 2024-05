L’ultima figuraccia della Juventus di Allegri: la Salernitana gioca da grande e sfiora il colpaccio | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’ultima prestazione imbarazzante della Juventus di una stagione disastrosa. Uno dei punti più bassi degli ultimi anni dei bianconeri è stato raggiunto nel match della 36ª giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana, una squadra già retrocessa da tempo e senza motivazioni.

La squadra di Massimiliano Allegri rischia addirittura il sesto posto e la stagione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio incubo. I bianconeri hanno limitato i danni nel recupero con un gol di Rabiot ma il pareggio finale non cambia il giudizio sulla prestazione dei bianconeri e sulla stagione. La sfida dello Stadium si è conclusa sul risultato di 1-1 con un gol per tempo.

Al 27′ è Pierozzi ad aprire le marcature, autore del primo gol in Serie A. La Juventus tenta il forcing ma senza grossi risultati. I bianconeri non hanno idee di gioco e solo un episodio casuale regala a Rabiot il gol del pareggio.

Il calendario e la classifica

La Juventus si porta a 67 punti e la Roma potrebbe accorciare nel match serale contro l’Atalanta. Nelle prossime due partite la squadra di Allegri dovrà vedersela contro Bologna e Monza.

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 60

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 16