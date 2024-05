Juventus, la proposta di contratto a Thiago Motta: cambiano modulo e mercato

CalcioWeb

Dopo la vittoria per la Coppa Italia, con tanto di show e ‘spogliarello’ finale, è il momento di dirsi addio. Le strade di Massimiliano Allegri e della Juventus sono destinate a separarsi nonostante il tecnico toscano abbia ancora un anno di contratto. Il ritorno in bianconero, dopo la scorpacciata di Scudetti degli anni passati, è stato ben al di sotto delle aspettative e la vittoria della Coppa Italia è il momento perfetto per lasciare con un bel ricordo e un nuovo trofeo vinto, il 12° in bianconero.

La Juventus dovrà trovare un accordo per l’esonero del tecnico e poi andare all-in su Thiago Motta. Non è un segreto che il tecnico del Bologna dei miracoli sia il preferito per aprire un nuovo ciclo che ha il sapore della rivoluzione.

Il contratto di Thiago Motta: cambiano modulo e mercato

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, la Juventus è pronta a offrire a Thiago Motta un biennale con opzione per il terzo anno. Le cifre dovrebbero aggirarsi fra i 3 e i 4 milioni. L’arrivo del tecnico italo-brasiliano porterà grandi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda modulo e conseguente mercato.

La Juventus abbandonerà il 3-5-2 e il difensivismo a oltranza messo in mostra, con dubbi risultati, negli ultimi anni. Thiago Motta propende per un 4-2-3-1 / 4-3-3 dai tratti decisamente più moderni, un gioco europeo che non perderà di vista la fase difensiva tanto cara al calcio italiano ma che farà la differenza anche in zona offensiva.

In questo senso, i bianconeri dovranno necessariamente intervenire sugli esterni: Chiesa senza Allegri potrebbe restare (ma serve il rinnovo), Soulè tornerà alla base, non è da escludere però anche un colpo di livello, così come un innesto di qualità a centrocampo. Niente spese folli ma dopo essere tornata a vincere, la Juventus non vuole più smettere.