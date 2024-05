Kjaer lascia il Milan, l’annuncio: giocherà in una nuova squadra

CalcioWeb

“Che emozioni provo? Tante, positive e negative. È da un paio di mesi che avevo la sensazione che era giusto finire ora, e poi ci sarà una nuova avventura“. Simon Kajer ufficializza il suo addio al Milan ai microfoni di Milan Tv. Il difensore danese, entrato ormai nella fase discendente della sua carriera, al termine di una stagione complicata da qualche noia fisica di troppo, lascerà i colori rossoneri.

“Nel mio percorso di questi quattro anni sono arrivato ad un buon punto. Ma potevo ovviamente anche dare di più, per aiutare ancora di più. È il momento giusto“, ha aggiunto.

“Diciamo che il mio futuro l’ho diviso in tre parti. C’è questa settimana per essere disponibile per la mia ultima partita a San Siro e mettere ancora la maglia del Milan. Poi c’è un’avventura all’Europeo con la Danimarca, è sempre molto speciale. E dopo di questo devo trovare il posto dove continuare a giocare a calcio. La cosa più importante è questa settimana“, continua Kjaer.

E adesso? Il futuro di Simon Kjaer sarà in un nuovo club, non è da escludere il ritorno a casa, in Danimarca: “paura zero. Penso che ho provato così tanto nella mia carriera, ho esperienza per capire che la paura non ti da niente. Ho grande curiosità e grande voglia di impattare su un nuovo gruppo così come ho fatto qui“.