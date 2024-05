Klopp scatenato: l’addio al Liverpool con il coro del successore | VIDEO

CalcioWeb

Lacrime ed emozioni per l’ultima partita di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool. Nel match conclusivo della stagione i Reds si sono imposti con il punteggio di 2-0 contro il Wolves. I tifosi hanno usato delle carte per creare mosaici giganti, uno in cui si leggeva “Jurgen” e un altro a formare la scritta “Danke”.

“Sono così felice che non posso crederci” – ha detto Klopp. “Sono così felice della partita, di questa atmosfera, di questa famiglia. È incredibile, grazie mille. Non sembra la fine, ma un inizio. In queste poche settimane in cui ho avuto troppa attenzione, ho capito tante cose”-

L’annuncio sul prossimo allenatore

Poi un momento particolarmente emozionante: “ho visto molte persone piangere e lo farò anche io questa sera, perché mi mancherà tanta gente, ma il cambiamento è positivo. Andrà tutto bene perché le basi sono al 100%. Date il benvenuto al nuovo manager Arne Slot come avete accolto me. Spingete la squadra, io sono uno di voi e vi amo da morire. Grazie. Siete la migliore squadra del mondo. Grazie”, conclude Klopp.

Klopp chanting for Arne Slot 😭😭😭❤️ pic.twitter.com/dqLQMK72BQ — Anfield Edition (@AnfieldEdition) May 19, 2024