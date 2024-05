La clausola di Zirkzee: le cifre, il Bayern Monaco e lo sconto extra al Milan

CalcioWeb

Joshua Zirkzee è la grande sorpresa del campionato. Il talento olandese, dopo qualche stagione fra luci e ombre, ha fatto vedere lampi sfolgoranti del talento che gli addetti ai lavori gli avevano sempre riconosciuto ma che non era mai riuscito a mettere in mostra con continuità.

In questa stagione Zirkzee si è preso sulle spalle il Bologna con 11 gol e 4 assist regalando ai felsinei l’ingresso in Champions League. Il numero delle reti realizzate magari non sarò esaltante, ma il pacchetto di giocate e talento è sicuramente da far strabuzzare gli occhi. Non è un caso, dunque, se tante squadre abbiano messo gli occhi su Zirkzee e sulla clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Quanto costa Zirkzee? Il prezzo e la percentuale del Bayern Monaco

Nel contratto di Joshua Zirkzee è presente una clausola rescissoria da 40 milioni, una cifra neanche troppo elevata vista la buona stagione disputata che potrebbe fare da garanzia per il futuro. Soldi che il Bologna incasserà quasi per metà: un’altra clausola nel contratto di Zirkzee obbliga, infatti, i felsinei a versare il 40% della somma della cessione al Bayern Monaco. Il Bologna incasserebbe quindi 24 milioni di euro.

Zirkzee al Milan: perchè conviene di più

In questo scenario si inserisce il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di una punta che sostituisca Olivier Giroud destinato all’MLS. Quella rossonera sarà un’estate importante: prima l’allenatore, poi alcuni innesti per provare a ridurre il gap con l’Inter. Nell’ordine: attaccante, difensore centrale, mediano e terzino destro. Un mercato economicamente importante che potrebbe essere finanziato anche da una cessione.

Per questo motivo, i 40 milioni della clausola di Zirkzee fanno gola al Milan che ha un jolly da giocare, il riscatto di Saelemaekers prestato proprio al Bologna: 10 milioni in meno sul prezzo finale.