La geografia della Serie A 2024-2025: il Sud perde due tasselli, Lombardia record

Con la retrocessione del Frosinone, che segue quelle di Sassuolo e Salernitana già ufficiali da tempo, si delinea il quadro geografico della prossima serie A. Dalla serie B, infatti, sono già promosse Parma e Como, e l’unico tassello mancante è la vincente della finale playoff tra Venezia e Cremonese che si affronteranno giovedì 30 maggio nella gara d’andata e domenica 2 giugno per il decisivo ritorno.

Con questo quadro, possiamo subito notare (vedi cartina a corredo dell’articolo) quanto si sposti verso Nord il baricentro geografico della prossima serie A. Il massimo campionato, infatti, perde due squadre del Centro/Sud, come Frosinone e Salernitana, mentre tra le neopromosse ce ne saranno due del profondo Nord, una addirittura al confine con la Svizzera (il Como) e un’altra che arriverà dalla finale playoff tra Cremonese e Venezia. Il Parma, invece, arriva più o meno dalla stessa area geografica del Sassuolo.

Per quanto riguarda il Sud, rimangono in A soltanto Napoli e Lecce, a cui si può aggiungere il Cagliari se consideriamo la Sardegna Sud Italia, mentre Roma e Lazio rappresentano il Centro, insieme a Fiorentina ed Empoli. Impressionante il numero di squadre concentrate nella stessa area della Lombardia: in pochi chilometri di distanza troviamo Inter, Milan, Atalanta, Monza e Como. Qualora la Cremonese vincesse la finale dei playoff, avremmo addirittura sei squadre della Lombardia in serie A.

Il prossimo campionato inizierà il 17 agosto.