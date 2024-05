Lacrime e promozione: Cutrone è il miglior calciatore di Serie B

CalcioWeb

Continua la festa scatenata in casa Como dopo la storica promozione in Serie A dopo 21 anni: l’apoteosi per la squadra di Fabregas e Roberts è arrivata dopo il pareggio contro il Cosenza. Uno dei protagonisti principali è stato Patrick Cutrone, vero e proprio bomber. Al fischio finale è scoppiato in lacrime.

L’attaccante ex Milan è stato nominato miglior calciatore del torneo cadetto. Il trofeo è stato consegnato direttamente dal presidente Mauro Balata e dal CEO di BKT Europe Lucia Salmaso, alla presenza anche di Thierry Henry, shareholder del Como 1907, nel corso del cerimoniale di premiazione.

Il rendimento di Cutrone

Cutrone ha realizzato 14 reti, con 4 assist. Nove dei suoi 14 gol sono arrivati in trasferta. L’attaccante del Como è poi, insieme a Gennaro Tutino, uno dei due calciatori del campionato ad aver realizzato almeno cinque gol di sinistro (cinque) e almeno cinque di destro (otto), oltre a un gol di testa. Tutti i gol sono arrivati dentro l’area di rigore.