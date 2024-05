Emozioni e lacrime: l’ultima di Felipe Anderson con la maglia della Lazio | FOTO

CalcioWeb

Emozioni e lacrime all’Olimpico nel corso di Lazio-Sassuolo per l’ultima partita di Felipe Anderson con la maglia biancoceleste. “Dal primo giorno in cui sono arrivato mi avete accolto non solo come calciatore ma come ragazzo che adesso è diventato un uomo.

Grazie perché al di là del calcio, mi avete dato di più di quello che avrei pensato di vivere nel calcio. Sarò per sempre laziale, forza Lazio sempre”, le parole dell’attaccante prima di commuoversi mentre tutto lo stadio salutava il brasiliano con cori e applausi.

Felipe Anderson sarà un calciatore del Palmeiras dalla prossima stagione. Al fischio finale è andato in scena l’omaggio della squadra al calciatore brasiliano, oltre a una maglia speciale “F.Anderson 326”, cioè il numero di presenze in biancoceleste. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.