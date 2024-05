L’Udinese vince la partita delle polemiche contro il Lecce: Cannavaro fuori dalla zona rossa | CLASSIFICA

CalcioWeb

Tre punti importantissimi per l’Udinese nel posticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A contro il Lecce. La vigilia è stata condizionata dalle polemiche sul calendario: la squadra di Cannavaro ha infatti giocato dopo le altre rivali alla salvezza e contro una squadra matematicamente salva dopo i risultati di ieri. I salentini, già salvi e battuti dopo 4 risultati utili di fila, restano fermi a quota 37 in 13ª posizione.

Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 grazie ai calciatori più forti della rosa: l’attaccante Lucca e il trequartista Samardzic. Al 36′ i friulani sbloccano la partita, Payero pennella un gran pallone in area, Lucca svetta su tutti e gira di testa in rete. Ottavo centro in questo campionato per il 23enne piemontese. Nel finale arriva il raddoppio: cross di Pereyra da sinistra per la testa di Davis, sulla respinta irrompe Samardzic che scarica in porta da pochi passi e chiude la partita.

Il calendario e la classifica

L’Udinese si porta a 33 punti, sorpassa in un colpo solo Empoli e Frosinone e raggiunge il Cagliari. Nelle prossime due gare la squadra di Cannavaro sarà chiamata da due scontri salvezza decisivi: prima il match casalingo contro l’Empoli e poi la trasferta contro il Frosinone.

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 67 Atalanta 63 Roma 60 Lazio 59 Napoli 51 Fiorentina 50 Torino 50 Genoa 46 Monza 45 Lecce 37 Verona 34 Cagliari 33 Udinese 33 Frosinone 32 Empoli 32 Sassuolo 29 Salernitana 16