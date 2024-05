Lecce, le ultime sulla panchina: l’annuncio di Sticchi Damiani

CalcioWeb

Il Lecce ha raggiunto con ampio merito la salvezza e la dirigenza è in contatto per programmare la prossima stagione. “Gotti? Ha tutte le caratteristiche per continuare a lavorare con noi a Lecce, credo che lui sia contento di proseguire questa avventura e la nostra area tecnica altrettanto.

Ci sarà una chiacchierata preliminare solo sulla visione tecnica della prossima stagione, ma sono portato a pensare che ci sia un allineamento perfetto su questo. Aspettiamo il momento del confronto tecnico, ma sugli altri aspetti, personali e contrattuali, siamo già profondamente allineati”. Sono le parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani a ‘La Politica nel Pallone’, su Gr Parlamento sul futuro del tecnico dei salentini Luca Gotti.

“Il tecnico ha fatto 70 giorni bellissimi, ci siamo trovati perfettamente a nostro agio con lui e spero lui con noi. È stato bravo con la squadra, perché è riuscito ad assumere gli accorgimenti tattici giusti ed è entrato nella testa di ogni singolo giocatore, riuscendo a tirare fuori il massimo”.

Il presidente giallorosso ha poi sottolineato che “tutti gli obiettivi della stagione sono stati centrati, a partire dalla salvezza con tre turni di anticipo con una squadra giovanissima e dall’età media bassissima”.

La situazione del club

Inoltre Sticchi Damiani ha sottolineato come “anche dal punto di vista della sostenibilità finanziaria si è raggiunto un equilibrio, per cui siamo un club in salute. Aver abbinato il risultato economico e quello sportivo è straordinario, direi che possiamo dare un 10”.

Poi rivolgendo lo sguardo alla prossima stagione ha aggiunto: “è cruciale, perché abbiamo tre grandi appuntamenti: provare a raggiungere la terza salvezza consecutiva, cosa mai ottenuta, un profondo restyling dello stadio Via del Mare, che avrà anche una copertura, grazie ai Giochi del Mediterraneo e la possibilità di realizzare finalmente un centro sportivo di proprietà”, ha detto Sticchi Damiani.