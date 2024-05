Leclerc in lacrime: il team radio dopo il trionfo a Montecarlo | VIDEO

CalcioWeb

E’ una giornata importante per l’Italia dei motori: Charles Leclerc è tornato al successo dopo una prestazione perfetta al GP di Monaco. Il pilota monegasco della rossa, partito dalla pole, dopo un primo avvio fermato dalle bandiere rosse per il pauroso incidente tra le due Haas e la Red Bull di Sergio Perez, è ripartito e ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro.

Secondo posto per la McLaren di Oscar Piastri e terzo per l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Solo sesta la Red Bull di Max Verstappen.

Le parole di Leclerc e il team radio

“Non ho parole, è una gara difficile e il fatto che per due volte sia partito in pole senza vincere rende questa vittoria ancora più bella e che significa tanto per me. La dedico a mio padre che ha fatto di tutto perché fossi qui”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc. “Questa è la gara che mi ha fatto sognare, di diventare pilota di F1. A quindici giri dalla fine ho sperato semplicemente che non succedesse nulla. Ho pensato molto a mio padre, anche per questo vincere era il mio sogno”, ha aggiunto il monegasco che sulla gara ha spiegato che aveva “parecchio margine, ma sapevamo di dover fare settantotto giri con le stesse gomme. C’è stata una parte della gara in cui ho dovuto gestire il gap, ma la macchina è stata fantastica e per questo devo ringraziare il team per tutto il lavoro degli ultimi mesi”.

La vittoria a Montecarlo ha regalato tante emozioni: il monegasco è scoppiato in lacrime durante il team radio.

Risentito questo team radio almeno 15-20 volte e come emozione penso raggiunga tutti i team radio delle 5 vittorie precedenti insieme CHISSÀ GLI SARÀ PASSATO PER LA TESTA DOPO IL 2021 O 2022#Leclerc #F1 #MonacoGP

pic.twitter.com/ALv6qOTMKw — rik46🦁 (@_rik46) May 26, 2024