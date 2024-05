Niente Euro 2024, Leonardo Bonucci si ritira: il messaggio prima dell’addio al calcio

CalcioWeb

“Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell’intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva. Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore Ismail Kartal e i nostri giocatori prima dell’ultimo allenamento (ieri, ndr) presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l’Istanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra“.

Con queste parole contenute in un comunicato stampa emesso dal Fenerbahce, viene confermato il ritiro di Leonardo Bonucci dal calcio giocato. Il difensore ex Juventus e Milan sperava in un’ultima chiamata per l’Europeo 2024 per dire ritirarsi insieme alla Nazionale, ma non figura fra i 30 pre-convocati da Spalletti.

Ai microfoni del club turco, Bonucci ha dichiarato: “è stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti“.

Oggi il Fenerbahce ha la possibilità di vincere il campionato turco: deve vincere contro l’Istanbulspor e sperare che il Galatasaray perda contro il Konyaspor.