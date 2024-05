Leverkusen, una stagione storica che passa dalla Serie A: 2 italiane sulla strada del Triplete?

CalcioWeb

Ormai non dovrebbe fare più notizia, ma il Bayer Leverkusen continua sempre a stupire. Il club tedesco sta vivendo una stagione da grande protagonista e viaggia sulle ali dell’entusiasmo verso un finale che potrebbe davvero riscrivere la storia del calcio tedesco. Con una striscia aperta di 48 partite senza sconfitte, le ‘Aspirine’, sognano di mettere in bacheca il Triplete.

Leverkusen Campione di Germania

Il primo titolo è già in bacheca, sicuramente il più importante. I ragazzi di Xabi Alonso hanno vinto la prima Bundesliga della loro storia dopo 5 secondi posti. In campionato i tedeschi hanno raccolto 84 punti in 32 giornate su 34 disponibili, 15 in più del Bayern Monaco, 24 del Borussia Dortmund finalista di Champions League. Con 82 reti sono il secondo miglior attacco e con 23 gol subiti la miglior difesa.

Finale Coppa di Germania

Concorrenza sbaragliata anche in DFB Pokal, la Coppa di Germania. Cammino iniziato ad agosto con lo 0-8 al Teutonia Ottensen, poi proseguito con il 2-5 al Sandhausen e il 3-1 al Paderborn. Il Leverkusen ha piegato 3-2 lo Stoccarda, altra squadra rivelazione della stagione in Germania, per poi staccare il pass per la finale con un secco 4-0 al Dusseldorf. Sono 23 i gol fatti in 5 partite. A separare il Bayer dal trofeo solo il Kaiserslautern, squadra di Bundesliga 2 (la Serie B).

Percorso Europa League

Infine, l’Europa League. Girone dominato contro Qarabag, Molde e Hacken con 6 vittorie in 6 gare, 19 gol fatti e 3 subiti. Poi nuovamente il Qarabag agli ottavi, 2-2 fuori casa, 3-2 nel finale in Germania. Ai quarti il West Ham campione della Conference League: 2-0 in Germania e 1-1 in Inghilterra. In semifinale la Roma, battuta 0-2 all’Olimpico in attesa del ritorno di questa sera in cui le ‘Aspirine’ partono nettamente come favorite. E in finale? La vincente di Atalanta-Marsiglia, gara che vede i bergamaschi favoriti per il fattore campo. Chissà che sul cammino che porta al Triplete non possa esserci proprio un’italiana a sbarrare la strada.