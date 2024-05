Locatelli voleva pure la Nazionale? E se ci va Fagioli ‘squalificato’…

CalcioWeb

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 pre-convocati dell’Italia per Euro 2024. Scorrendo la lista sono presenti delle assenze di un certo calibro, fra di essere spicca quella di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, titolare nella squadra che vinse Euro 2020, è rimasto fuori dai 30 selezionati nella pre-convocazione, il gruppo che poi verrà ulteriormente ridotto a 26 e partirà per la Germania.

La scelta di Spalletti non è stata accolta di buon grado dal calciatore che ha postato una storia Instagram completamente nera, senza alcuna immagine o parola. Un chiaro segnale di protesta.

Locatelli, stagione sottotono

Comprensibile la tristezza per la mancata convocazione e per l’impossibilità di difendere, sul campo, il titolo conquistato anni prima. Ma la scelta di escludere Locatelli dal lotto dei convocati è corretta. Il centrocampista della Juventus, come il resto dei suoi compagni, ha vissuto una stagione altalenante con una seconda metà altamente al di sotto delle aspettative.

Locatelli, anche nei momenti migliori della stagione, non è mai stato uno dei protagonisti di punta della squadra apparendo spesso in difficoltà nel ruolo di regista che, probabilmente, non sente suo fino in fondo. Appena 1 gol (tiro deviato da Krunic contro il Milan) e 4 assist in stagione, una Coppa Italia vinta, la possibilità che in campionato finisca addirittura quinto con la Juventus.

Locatelli meritava la Nazionale?

I convocati a centrocampo partono tutti davanti a Locatelli: Jorginho protagonista con l’Arsenal e Ricci, cervello del Torino a un passo da una storica qualificazione in Conference League, sono registi più adatti al ruolo; Barella è campione d’Italia con l’Inter, così come Frattesi; Pellegrini e Cristante sono due colonne della Roma che ha sfiorato la finale di Europa League arrivando a pochi secondi dal porre fine all’imbattibilità del Leverkusen; Folorunsho è una delle grandi sorprese del campionato, metà salvezza del Verona è opera sua.

Difficile preferire Locatelli a uno dei presenti in una lista che vede anche l’esclusione di Bonaventura, Colpani e Pessina, calciatori che hanno disputato una stagione sicuramente migliore di quella dell’ex Sassuolo.

E se al suo posto ci va Fagioli…

Presente invece Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus è rientrato da poco dalla squalifica per lo scandalo scommesse che lo ha tenuto fuori per la quasi totalità della stagione. Fa strano vedere un calciatore che non ha giocato preferito a un calciatore che è stato impiegato in 36 partite su 37 di Serie A.

Eppure Spalletti ha comunque scelto di convocare Fagioli ritenendolo più adatto alla sua visione di calcio. Se a tutto ciò aggiungiamo l’assenza di Sandro Tonali, ancora squalificato per lo scandalo scommesse, ma perno del futuro della Nazionale che sarebbe sicuramente rientrato fra i convocati, appare fin troppo chiaro che l’assenza di Locatelli sia più che giustificata sia sotto il profilo tattico sia per quanto riguarda le prestazioni in stagione.