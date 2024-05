Malore improvviso per Mike Tyson in aereo, panico a bordo: le condizioni del pugile

CalcioWeb

Panico sull’aereo American Airlines partito da Miami con destinazione Los Angeles. La voce dell’altoparlante, 30 minuti prima dell’atterraggio, ha chiesto se a bordo fosse presente un medico esperto a causa del malore di uno dei passeggeri. “Si tratta – ha aggiunto una hostess – di una persona molto importante, e vogliamo essere sicuri che tutto vada per il meglio“.

La persona in questione era Mike Tyson, colto da malore mentre stava viaggiando sull’aereo in prima classe. Il pugile ha avuto giramenti di testa, nausea e malessere generale. Il suo staff, spaventato, aveva chiesto un intervento urgente e tutto il personale si è mobilitato.

L’aereo è atterrato ma è rimasto fermo in pista, in modo da permettere l’arrivo di personale medico e paramedico, che è salito a bordo. Le procedure d’emergenza sono andate avanti per altri venticinque minuti. “Iron Mike”, ha dichiarato il suo entourage, è stato colpito dal riacutizzarsi di un’ulcera. “Per fortuna – ha spiegato il suo portavoce – Mike ha risposto alla grande. Siamo grati al personale medico che lo ha soccorso prontamente“.

Mike Tyson vs Jake Paul

Il prossimo 20 luglio, in Texas, Mike Tyson tornerà sul ring per affrontare Jake Paul, youtuber con una giovane e chiacchierata carriera nella boxe. Jake Paul, fratello di Logan Paul (neo star della WWE) ha promesso di “stendere il vecchio”. L’evento, per il quale si è generato molto hype, è stato bersagliato da forti critiche (complice la differenza di età fra i due), in particolare dai puristi della boxe che lo considerano una trovata di marketing, una money fight più che un match vero e proprio.