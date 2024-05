Mbappé apre le porte ad un futuro in Serie A: “ero tifoso del Milan”

CalcioWeb

Kylian Mbappé si prepara per i prossimi importanti appuntamenti tra Euro2024 e la nuova esperienza con la maglia del Real Madrid dopo il divorzio ufficiale dal Psg. “Il sogno è sempre lo stesso, vincere. Abbiamo fatto una finale mondiale due anni fa, non sarà facile perché ci sono grandi nazionali come l’Italia ma noi della Francia siamo affamati: ho vinto il Mondiale, la Nations League e mi manca l’Europeo”. Sono le parole rilasciate all’attaccante aa Sky Sport a margine degli ‘ ‘European Globe Soccer Awards’.

Sull’addio al Psg: “penso che quando passi sette anni in un club ti godi ogni momento che hai passato con i giocatori, e i tifosi. Ovvio ci sono anche i gol e i trofei, ma ci sono cose più importanti come le relazioni che hai coltivato, far parte di una squadra, cose che non dimentichi nella vita. Per me è stato speciale e ringrazio per l’opportunità di essere stato al Psg”.

Il futuro in Serie A?

“Da piccolo sognavo di essere un calciatore, avevo il sogno di vincere più trofei possibili, ma ora con l’esperienza penso che vale di più dare emozioni, gioia e ispirare le persone che ti vedono, la famiglia, i compagni”.

Ma un giorno vedremo Mbappé in Serie A? “Non sappiamo cosa può accadere: quando ero un bambino ero un tifoso del Milan e dicevo sempre che un giorno ci avrei giocato. Guardo sempre la Serie A e ogni partita del Milan perché io e la mia famiglia siamo sempre stati tifosi, la A è un grande campionato e l’anno prossimo avranno anche più squadre di tutte in Champions, magari ne affronterò qualcuna e verrò lì”.