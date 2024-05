I meme più belli di Atalanta-Juventus: la sfuriata di Allegri scatena i social | FOTO

CalcioWeb

I minuti conclusivi della finale di Coppa Italia sono stati piuttosto caldi. La Juventus ha battuto 0-1 l’Atalanta in quella che potrebbe essere stata l’ultima finale (e l’ultimo trofeo vinto, con record) di Massimiliano Allegri in bianconero. Una partita vissuta parallelamente, come sempre, anche sui social: i meme di Atalanta-Juventus sono diventati virali.

Proprio Allegri è stato protagonista nel finale di un vero e proprio show: via giacca e cravatta, urla contro Rocchi, lo screzio con Giuntoli, le minacce al direttore di Tuttosport. Un comportamento che ha scatenato i social. Nella notte sono fioccati i meme su Atalanta-Juventus che riguardano Allegri, la sua filosofia di calcio, la sua reazione, l’ultima in bianconero e tutto ciò che in questi anni e in questi giorni gira intorno al mondo Juventus. Nella nostra gallery una raccolta dei meme più belli di Atalanta Juventus.