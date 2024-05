Milan, trovato l’accordo con Pioli: domani l’annuncio sul futuro

CalcioWeb

Sabato sera, Milan-Salernitana sarà l’ultima partita di Stefano Pioli come allenatore del Milan. Dopo quasi 5 anni passati in panchina, le strade tra il tecnico emiliano e i rossoneri si divideranno. La notizia era nell’aria già da diverse settimane, le voci sull’esonero si sono fatte insistenti dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma e la successiva sconfitta nel Derby di Milano che ha consegnato lo Scudetto della seconda stella all’Inter.

Il nodo da sciogliere riguardava il contratto. Pioli ha, infatti, un altro anno di contratto con il Milan. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Pioli e il club avrebbero trovato una soluzione comune che porta alla risoluzione contrattuale del contratto. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Pioli sarà, dunque, libero di trovarsi una nuova panchina, il Milan di dare il benvenuto a un nuovo allenatore.