Milan-Genoa, tifosi in protesta! Segnale forte sul nuovo allenatore: il comunicato

In occasione di Milan-Genoa ci sarà una protesta dei tifosi rossoneri. Il tutto è stato annunciato, per tempo, dagli ultras della Curva Sud con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Instagram. Un vero e proprio sciopero del tifo rossonero che avrà luogo nella gara casalinga di domenica alle ore 18:00.

Nuovo allenatore Milan: i tifosi protestano

Gli ultras hanno preso una posizione netta sulla questione del dopo Pioli: il nome dovrà essere importante, non si può puntare su un profilo che limiti le ambizioni e la crescita del club. Non è un mistero che i tifosi vogliano Antonio Conte (noi ne abbiamo analizzato pro e contro).

“Domenica contro il Genoa Curva Sud Milano ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo – si legge nel comunicato dei tifosi rossoneri – Invitiamo tutto il resto del pubblico presente allo stadio ad unirsi a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione. Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi, la cosa importante è che la società mandi un segnale chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate. Sempre con il Milan nel cuore!“.