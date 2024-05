Milan, Leao saluta Pioli: “il tuo nome è nella storia”

CalcioWeb

Il Milan si prepara ad omaggiare Stefano Pioli, all’ultima partita sulla panchina rossonera. La squadra prepara la gara contro la Salernitana e l’attaccante Rafael Leao ha deciso di ringraziare il suo allenatore.

“Grazie di tutto mister, dopo 12 anni hai portato una gioia immensa a tutti i tifosi milanisti e di conseguenza il tuo nome è entrato nella storia del Milan! Grazie per avermi aiutato a inserire il mio nome nell’élite del calcio e a conquistare un posto importante in questa grande società! Te ne sarò sempre grato”. Questo il saluto di Rafa Leao a Stefano Pioli, in un post su Instagram, a poche ore da Milan-Salernitana.