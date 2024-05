Milan, Pioli sul futuro: l’allenatore risponde a… Florenzi

CalcioWeb

Ultime partite per Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo allenatore e continua a sfogliare la margherita con tante soluzioni al vaglio. Tornare a vincere “è quello che dobbiamo volere anche noi. È lungo il periodo da cui non vinciamo, il secondo posto è un obiettivo non ancora conquistato. Perché siamo professionisti, per orgoglio poi. Ci sono tante motivazioni”. Sono le parole del tecnico rossonero prima di ospitare il Cagliari a San Siro.

Ranieri, sottolinea, è un “grandissimo allenatore, ho avuto la fortuna di averlo da giocatore. Ho avuto tre maestri come Trapattoni, Bagnoli e Ranieri. Lui è un top per stile e capacità di allenare. Ha sempre ottenuto grandissimi risultati. Sa quanto lo stimo, ma domani è importante anche per noi”.

Il futuro

Stefano Pioli sta facendo da parafulmine al Milan, come dice Florenzi? “L’unica cosa che sto provando, e non mi dà fastidio più niente, è che la squadra non avesse le giuste motivazioni per finire bene il campionato. Questa è l’unica cosa per cui sono preoccupato, come sono io non conta”.

“A fine campionato decideremo il nostro futuro. Quello che ha detto Florenzi, nella figura dell’allenatore c’è anche fare da parafulmine, proteggere il club”.