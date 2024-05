Milan, il progetto dell’Under23: due ex calciatori in corsa per la panchina

CalcioWeb

Il Milan continua la caccia al nuovo allenatore e il riferimento non è solo alla prima squadra. In casa rossonera, infatti, è sempre più attuale il progetto dell’Under 23 in Serie C sulla linea di Juventus e Atalanta. Sono ore di valutazione in casa Milan sul fronte allenatore.

La stagione della prima squadra non è stata considerata all’altezza e il rapporto con Stefano Pioli è destinato ad interrompersi a giugno. Il Milan sfoglia la margherita alla ricerca del nuovo tecnico e la situazione è in continua evoluzione dopo le pressioni dei tifosi.

Il progetto del Milan U23

Il Milan U23 dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza della stagione di Serie C 2024/2025. Continua la ricerca al nuovo allenatore e si preannuncia un testa a testa tra due ex calciatori rossoneri.

Il primo nome in pole è quello di Daniele Bonera, ex difensore del Milan. L’alternativa si chiama Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera.