Milan-Salernitana, papera clamorosa di Fiorillo: il gol di Leao è facilissimo | VIDEO

Si sblocca dopo 22 minuti la partita tra Milan e Salernitana, il gol è di Leao ma l’assist clamoroso è di Fiorillo. Il portiere della Salernitana è sfortunato protagonista di un’incredibile papera che permette a Leao di segnare il più semplice dei gol.

Servito in profondità Leao con un pallone troppo alto e lungo, facile preda del portiere… o no? Fiorillo salta e blocca la sfera che però gli scivola di mano, Leao raccoglie e appoggia in rete andando a festeggiare con Stefano Pioli all’ultima da allenatore del Milan.

O presente que o goleiro Fiorillo deu para Rafael Leão abrir o placar para o Milan é o retrato da temporada da lanterna Salernitana. pic.twitter.com/w629lNlQqG — Calciopédia (@calciopedia) May 25, 2024