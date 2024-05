Mima una scimmia e fa il saluto nazista: arrestato un tifoso dell’Atalanta

CalcioWeb

Brutto episodio nel corso di Marsiglia-Atalanta, sfida valevole per l’andata della semifinale di Europa League. Il prefetto della regione di Marsiglia ha annunciato questa mattina l’arresto e lo stato di fermo per un tifoso nerazzurro che, insieme ad altri, è stato visto e anche filmato sugli spalti del Velodrome mentre fa il saluto nazista con il braccio teso e mima una scimmia.

In un breve messaggio su X, il prefetto fa sapere che per i fatti di ieri sera è stata arrestata una sola persona: “l’autore è stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice”, si legge nel post.

Le reazioni

Molte le reazioni a Marsiglia, a cominciare da quella del sindaco Benoit Payan: “condanno in modo netto il comportamento di qualche tifoso italiano durante OM-Atalanta, è intollerabile e indegno. Non c’è spazio per il razzismo in un uno stadio, né fuori”.

Renaud Muselier, presidente del Consiglio regionale, ha postato: “l’Uefa e la giustizia devono mostrarsi implacabili di fronte a comportamenti del genere: Marsiglia e la regione Sud combatteranno sempre il razzismo, da ovunque arrivi!”.