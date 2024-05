Mondiale per club 2025, la lista si aggiorna: c’è anche il River Plate

CalcioWeb

Continua ad aggiornarsi il numero delle squadre qualificate al Mondiale per club 2025: anche il River Plate giocherà la prossima competizione. Gli argentini, che con la vittoria contro il Libertad per 2-0 in Copa Libertadores hanno conquistato gli ottavi, si sono assicurati un posto grazie al ranking.

Ora le qualificate sono 27, ne mancano solo 5. La competizione si disputerà negli Stati Uniti e il nome ufficiale sarà Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione di club provenienti da ciascuna delle sei confederazioni.