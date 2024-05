CalcioWeb

José Mourinho è alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esonero dalla Roma. Lo Special One è in contatto con alcune squadre tra Portogallo e Inghilterra e in particolar modo la soluzione di un ritorno al Manchester United stuzzica la fantasia del tecnico portoghese.

Il 61enne continua a confermarsi un allenatore sopra le righe e un’intervista sulla Roma ha scatenato un dibattito e motivi di discussione in casa giallorossa.

Le dichiarazioni piccanti di Mourinho

“Preferire la Roma al Portogallo è stato un errore”, sono le dichiarazioni pungenti dello Special One a EA Sports. “Dovevo accettare. Il Portogallo ha una delle migliori squadre al mondo in questo momento, è un gruppo incredibile. Sentivo un grande legame con la Roma e con i tifosi, per questo ho detto no”.