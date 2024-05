Napoli, l’addio di Calzona: “professionalità non ripagata dai risultati”

CalcioWeb

Il Napoli ha chiuso la stagione con un deludente pareggio con il Lecce e il bilancio finale è molto negativo. “Sicuramente uscire dalla Champions è stato un contraccolpo, perché la squadra aveva un solo obiettivo, di vincere in campo e ha pesato tantissimo.

Non abbiamo avuto la forza di vincere le partite, abbiamo concesso tanto e preso una percentuale altissima di gol dalle occasioni degli avversari”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Francesco Calzona.

“I giocatori di questo Napoli non sono scarsi o forti. La squadra ha avuto tante difficoltà e anche i giocatori nuovi arrivati a gennaio hanno trovato difficoltà ad adattarsi in questa stagione. Ma in questi mesi abbiamo lavorato tanto, la squadra ha provato sempre a fare in campo quello che avevo detto negli allenamenti, a Castel Volturno non ci sono state polemiche ma confronti e dialogo. Non potevo certo dimettermi sia perché ho visto la squadra provare a fare davvero come avevamo preparato ogni partita. Visti i risultati non potevo poi lasciare, avrei lasciato la squadra in difficoltà”.

Una frase di Calzona ai tifosi che hanno contestato la squadra azzurra: “dai tifosi – spiega – abbiamo visto una protesta pacifica. Nella mia gestione fino a che c’è stata la speranza di arrivare alle coppe ci hanno sostenuto. In altri stadi si vede una contestazione forte, quella a Napoli è stata doverosa e molto civile”.

Pochi dubbi sul futuro: “ci sono stati confronti ma tutti mi hanno portato rispetto, penso di lasciare professionalità che non è stata ripagata dai risultati”.