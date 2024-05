Lezione del Bologna al Napoli: blitz al ‘Maradona’, sorpasso alla Juve e Champions ad un passo

CalcioWeb

Lezione del Bologna nel match del ‘Maradona’ della 36ª giornata del campionato di Serie A contro il Napoli. La squadra di Thiago Motta continua a confermarsi una delle sorprese più belle e la qualificazione alla prossima Champions League è ormai vicinissima. La stagione degli azzurri è sempre più disastrosa. Per i padroni di casa da segnalare anche un calcio di rigore sbagliato da Politano nel primo tempo.

I felsinei vincono 2-0 in trasferta e salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 67 punti, scavalcando di una lunghezza la Juventus, impegnata domani in casa con la già retrocessa Salernitana.

I rossoblù potrebbero conquistare la matematica certezza di giocare l’anno prossimo la competizione europea più prestigiosa già domani se la Roma non vincesse a Bergamo contro l’Atalanta. A decidere la sfida del Maradona le reti nel primo tempo di Ndoye al 9′ e Posch al 12′. Pesante ko per gli azzurri che restano ottavi a quota 51, un punto in più della Fiorentina che però ha due partite in meno.

La classifica

Inter 92

Milan 71

Bologna 67

Juventus 66

Atalanta 60

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51

Fiorentina 50

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Empoli 32

Frosinone 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15