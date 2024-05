Napoli fuori dall’Europa dopo 14 anni: gli striscioni dei tifosi con le sconfitte più umilianti

CalcioWeb

La pessima stagione del Napoli si è conclusa con il pareggio nell’ultima giornata contro il Lecce (0-0): il club azzurro è fuori dall’Europa dopo 14 anni. I tifosi non hanno gradito il cammino della squadra e nel corso dell’ultima partita è andata in scena una contestazione: striscioni e cori contro i calciatori del Napoli e contro De Laurentiis.

Le due curve hanno iniziato la partita in silenzio, poi dopo i primi 15′ la curva A ha esposto lo striscione “di questa stagione fallimentare l’unica a salvarsi è la maglia, vada altrove chi per lei non ha dato battaglia”, poi i cori “Solo la maglia” e l’altro coro “Via da Napoli”.

La contestazione

La curva B ha esposto piccoli striscioni con le prestazioni più umilianti della stagione azzurra: Napoli-Fiorentina 1-3, Napoli-Empoli 0-1, Napoli-Inter 0-3, Napoli-Frosinone 0-4, Torino-Napoli 3-0, Napoli-Atalanta 0-3, Empoli-Napoli 1-0, Napoli-Bologna 0-2.

Poi al 35′ il grande striscione “C’era un titolo da onorare ma avete ‘giocato’ senza lottare, dal trionfo al tonfo, vi siamo grati ma a stento sarete ricordati!” e poi è partito dalla Curva B il coro contro De Laurentiis.