Napoli, il punto sulla panchina: Gasperini più lontano, è corsa a tre

CalcioWeb

Con ogni probabilità non sarà Gian Piero Gasperini il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico dell’Atalanta è stato protagonista della storica vittoria in Europa League contro il Leverkusen e continua a confermarsi uno dei migliori allenatori italiani in circolazione.

Nella serata di ieri è andato in scena un incontro con la dirigenza dell’Atalanta per programmare il futuro e sono state gettate le basi per la prossima stagione. Il tecnico ha chiesto garanzie sotto l’aspetto tecnico: dalla conferma della maggior parte dei big all’arrivo di calciatori di esperienza per competere in Champions League. Le parti sono vicine all’accordo e la fumata bianca sembra molto probabile.

Le soluzioni per il Napoli

Sfuma, dunque, uno dei principali obiettivi per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis, così, torna alla carica per Antonio Conte. Il numero uno azzurro è pronto ad un sacrificio per convincere l’ex Ct della Nazionale e avrebbe messo sul piatto un contratto economicamente importante.

Il Napoli valuta comunque altre soluzioni. Un profilo di primissimo livello è quello di Stefano Pioli, reduce dall’addio ufficiale dal Milan. La pista dell’ormai ex rossonero è percorribile e ambiziosa allo stesso tempo. Infine Vincenzo Italiano, concentrato sulla finale di Conference League della Fiorentina ma destinato ad una nuova avventura dalla prossima stagione.