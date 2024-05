Nata la figlia di Raspadori: il nome scelto per la bimba

CalcioWeb

Lieta notizia in casa Raspadori. L’attaccante del Napoli e della Nazionale, insieme alla compagna Elisa Graziani, ha annunciato la nascita della prima figlia. La bimba è nata nella giornata di ieri, 9 maggio 2024, il calciatore dei partenopei ha scelto di condividere le proprie emozioni sui social, per informare tutti i suoi fan del dolce momento, postando su su Instagram una foto in cui si legge il nome della piccola, Camilla, e la scritta: “09.05.2024. In un istante sei diventata la gioia più grande della nostra vita!“.