Nuovo allenatore Catania, Inzaghi in pole: progetto enorme, entusiasmo da Serie A!

Terminata la stagione con l’eliminazione dai Playoff e il trionfo in Coppa Italia di Serie C, il Catania inizia a programmare la nuova stagione con grande ambizione ed entusiasmo. Memore degli errori del passato, la dirigenza non vuole sbagliare ancora: il Catania vuole giocare un ruolo da protagonista assoluta nel prossimo campionato di Serie C e punta alla promozione diretta. Per questo motivo sarà fondamentale la scelta dell’allenatore: in pole per la panchina del Catania c’è Pippo Inzaghi.

Il progetto ambizioso del Catania

Le recenti parole al miele spese dall’ex calciatore del Milan a proposito del suo accostamento al Catania non fanno altro che confermare la possibile fumata bianca. Per Inzaghi sarebbe un ‘passo indietro’ dopo aver fatto i Playoff di Serie B con la Reggina e aver allenato in Serie A con la Salernitana: il classico ‘passo indietro’ per farne due avanti subito dopo.

Il cielo è l’unico limite alle ambizioni del Catania. Ross Pelligra, il patron italo-australiano del club etneo, ha una disponibilità economica pressochè illimitata e sogna in grande. Convincere Inzaghi a ripartire dalla Serie C non è da tutti, servono garanzie: una corazzata che possa sbaragliare la concorrenza, un progetto entusiasmante, la prospettiva di provare a fare il doppio salto dalla C alla A in poche stagioni, anche due se possibile.

La piazza sogna come non era ormai abituata a fare da anni e del sogno Catania vuole farne parte anche Pippo Inzaghi che sta valutando seriamente la proposta. Sarà decisiva anche la scelta del direttore sportivo che possa lavorare in sinergia con il tecnico piacentino.

La storia della Salernitana lo conferma: quanto di buono fatto da Inzaghi, unico dei 4 allenatori granata a portare risultati in una stagione terribile, è stato vanificato dall’arrivo di Walter Sabatini. Divergenza di vedute, rapporti freddi, separazione e Salernitana in Serie B con il peggior record di punti della storia della Serie A. Quindi, anche qui, niente errori. Serve il nome giusto per costruire, insieme ad Inzaghi, le fondamenta di un progetto vincente.

Catania, Mimmo Toscano è l’alternativa

Se la trattativa con Pippo Inzaghi non dovesse andare in porto, il Catania ha pronto il piano B. Nelle ultime ore sono in netta risalita le quote di Mimmo Toscano. Il tecnico, in uscita dal Cesena dopo la promozione, è una vera e propria garanzia per il campionato di Serie C, i risultati parlano per lui. Ma in Serie B gli stessi risultati indicano come ci siano scelte decisamente migliori.

Ecco perchè la scelta di Toscano rischia di essere legata a una sola stagione mentre quella di Pippo Inzaghi farebbe parte di un progetto più ampio e duraturo andando oltre il salto di categoria.