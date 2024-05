Nuovo allenatore Cesena, i motivi dell’addio di Toscano: 2 nomi per il sostituto

CalcioWeb

C’è grande fermento in casa Cesena dopo la promozione in Serie B. Il club bianconero è tornato in cadetteria dopo 6 anni e con un fallimento di mezzo. La nuova proprietà ha grandi ambizioni e punta a una stagione di tutto rispetto.

Il primo punto all’ordine del giorno sul taccuino della dirigenza riguarda la scelta del nuovo allenatore del Cesena: la separazione con Mimmo Toscano, protagonista della promozione dalla Serie C, è ormai imminente.

I motivi dell’addio di Toscano

Secondo i rumor che arrivano da Cesena, i motivi della separazione con Mimmo Toscano sarebbero da ricercare nel prolungamento di contratto: l’allenatore avrebbe chiesto un biennale, il ds Artico sarebbe stato inamovibile nel confermare il rinnovo automatico di una stagione scattato come clausola nel contratto già in vigore. A quel punto, preso atto della divergenza di vedute, sarebbe arrivata la separazione.

Cesena, due nomi per il dopo Toscano

Fra i tanti nomi che circolano per il posto di nuovo allenatore del Cesena in questi giorni, due sembrano i candidati più forti. Il primo è il nome di Roberto Breda, allenatore che ha provato a risollevare la Ternana da una situazione complicata, ma poi retrocesso in C sconfitto dal Bari nei Playout. Il secondo nome è quello di Leonardo Semplici, attualmente senza panchina dopo la retrocessione dalla Serie A alla Serie B della stagione 2023 alla guida dello Spezia.