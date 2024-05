Nuovo allenatore Milan, Salvini si candida per il dopo Pioli: poi la stoccata ai calciatori

CalcioWeb

Il nuovo allenatore del Milan potrebbe essere Matteo Salvini. È una battuta, l’ha fatta lo stesso ministro, ma come si dice… “nello scherzo c’è sempre un fondo di verità“. E Matteo Salvini ci scherza su, durante il sopralluogo alle case Aler di via Salomone a Milano, rispondendo al commento di una tifosa sul diventare il nuovo allenatore del Milan ha colto la palla al balzo: “mi piacerebbe, ma anche in campo non farei brutta figura“.

Quindi la stocca alla rosa del Milan, del quale è grande tifoso, ma anche critico: “potrei anche giocare, viste le ultime prestazioni“, riporta l’agenzia di notizie “Agi”. Salvini non ha tutti i torti: doppio ko europeo con la Roma, sconfitta nel derby e Scudetto all’Inter, pareggi con Juventus e Genoa. Il Milan non sta vivendo il suo miglior momento. E Salvini intanto inizia il riscaldamento…