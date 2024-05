Nuovo stadio Napoli: la proposta 5 Stelle per farlo “meglio del Bernabeu”

CalcioWeb

Il nuovo stadio del Napoli diventa argomento di campagna elettorale alle europee per l’avvocato Lelio Mancino, candidato a Strasburgo con il Movimento 5 Stelle. “Basta con l’usurpazione del tempio del calcio, via i mercanti dallo stadio di Napoli“, chiede il legale, puntando a mettere in piedi una azione collettiva, coinvolgendo il popolo che tifa per la squadra partenopea, stimata, citando dati Nielsen, “in oltre 85 milioni di supporter e 130 milioni di simpatizzanti in tutto il mondo“.

“Questi numeri, tradotti in sostegno economico minimo – è la trovata di Mancino – potrebbero garantire le risorse necessarie per la realizzazione di uno stadio all’altezza, se non superiore, ai prestigiosi impianti di Madrid e Barcellona“.

La proprietà, secondo l’idea di Mancino resterebbe al Comune: “mi faccio portavoce di un’innovativa idea proposta da uno studio legale napoletano per risolvere il problema della ristrutturazione dello Stadio Maradona, senza rinunciare alla proprietà comunale. Questa audace iniziativa prevede la creazione di un trust attraverso il quale avviare una campagna di raccolta fondi su scala internazionale, coinvolgendo sia investitori privati che pubblici“.

“Invito tutti i cittadini, gli amanti del calcio e coloro che desiderano il meglio per Napoli a unirsi a questa causa per restituire alla città il tempio del calcio che merita“, conclude Mancino.