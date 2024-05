Caso Oaktree-Inter, tifosi in rivolta: coinvolto l’ex braccio destro di Agnelli

CalcioWeb

Il caso relativo alla vicenda Oaktree-Inter e al debito da ripianare entro pochi giorni, con il rischio per Zhang di perdere il club, continua a far discutere. Nelle ultime ore è nata una forte protesta social, da parte dei tifosi dell’Inter, per la scelta di Oaktree di affidare le comunicazioni sul caso Inter a Claudio Albanese, fino allo scorso luglio direttore della comunicazione della Juventus.

Albanese è stato per 13 anni braccio destro di Andrea Agnelli e attualmente è senior advisor di Fsg Global, società di pubbliche relazioni costituita nel 2021 e filiale del conglomerato britannico Wpp (che ha da anni tra i suoi clienti Oaktree). Per intenderci, Albanese è la figura che ha curato la comunicazione della Juventus su casi spinosi come quello della Superlega dopo la sentenza della corte di giustizia europea di dicembre, ma anche il caso relativo agli scudetti vinti e i recenti processi affrontati dal club bianconero.