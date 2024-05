Olimpiadi Parigi 2024, decisi i 4 tennisti azzurri: 2 assenze pesanti

CalcioWeb

Nonostante sia appena iniziato, il Roland Garros ha assegnato i 4 posti per i tennisti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024. La classifica del prossimo 10 giugno sancirà ufficialmente il ranking e renderà ufficiali, salvo forfait dell’ultimo minuto, i protagonisti che azzurri che punteranno alla medaglia olimpica.

I 4 tennisti italiani che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. In doppio dovrebbe essere certa la presenza di Vavassori e Bolelli.

I nomi sono determinati dalla Race to Paris, speciale graduatoria che tiene in considerazione i risultati delle ultime 52 settimane e si chiuderà il 10 giugno. Per essere ammessi, gli atleti devono seguire le regole di idoneità ITF, compresa la partecipazione alla Coppa Davis per gli uomini e alla Billie Jean King Cup per le donne.

Pesanti le assenze di Lorenzo Sonego, soprattutto in ottica doppio con Jannik Sinner e di Matteo Berrettini che, alle prese con continue noie fisiche, non partirà per Parigi.