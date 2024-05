Olimpiadi Parigi 2024, progettava attentato allo stadio: il piano di un terrorista ceceno

CalcioWeb

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 torna a farsi vivo lo spettro del terrorismo. Secondo quanto si legge su “RMC Sport”, nei giorni scorsi è stato arrestato un 18enne russo di origine cecena sospettato di voler organizzare un attentato terroristico di matrice islamica sul suolo francese. L’obiettivo era quello di colpire Saint-Etienne, teatro delle partite di calcio delle Olimpiadi.

Secondo le indagini, il giovane stava pianificando un attacco allo stadio Geoffroy-Guichard. Il sospetto è stato arrestato presso la propria abitazione. Il ragazzo, durante l’interrogatorio, ha negato di aver pianificato alcun attacco parlando di semplici ‘conversazioni’ su app di messagistica che sarebbero stati travisati come propositi terroristici.

Il sospettato avrebbe comunicato con persone affiliate a Daesh e vicini ad ambienti terroristici islamisti e progettava di prendere di mira i tifosi. Il giovane non era noto alla polizia prima di quanto accaduto e sarebbe arrivato in Francia nel 2023 con i genitori. Anche il fratello, minorenne, è stato arrestato in relazione alla vicenda ma non è stato posto in custodia dalla polizia.