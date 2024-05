Olympiakos-Fiorentina, momenti di tensione: “lì ci sono le nostre famiglie”

CalcioWeb

Olympiacos e Fiorentina sono in campo nella finale di Conference League ad Atene e la partita è ancora ferma sul risultato di 0-0. Parte forte la squadra di casa, prima occasione per al 4′ con Podence che tira dal limite all’angolino basso di destra, Terracciano si salva.

Milenkovic va in gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma è fuorigioco, rete annullata al 9′. I viola ci provano con Bonaventura da posizione centrale dentro l’area e il tiro viene respinto dalla difesa greca. Al 25′ Podence tira di testa ed è ancora Terracciano a bloccare. Al 40′ ci prova El Kaabi.

Tensione sugli spalti

Momenti di grande tensione all’intervallo e accenno di rissa. Tutto è nato dall’invasione dei tifosi greci nella zona dei supporter viola. La squadra di Italiano non rientra subito negli spogliatoi per controllare la situazione: “lì ci sono le nostre famiglie”, è la frase urlata. Fortunatamente non si sono verificate conseguenze.