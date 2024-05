“Eterna riconoscenza”, l’omaggio a Ranieri: l’allenatore in lacrime | FOTO

CalcioWeb

Brividi prima di Cagliari-Fiorentina, sfida valevole per la 38ª giornata del campionato di Serie A. Prima del fischio d’inizio è andata in scena una vera e propria standing ovation per Claudio Ranieri, all’ultima partita sulla panchina dei sardi.

Uno striscione ha salutato l’ingresso in campo del tecnico: “eterna riconoscenza per un grande uomo”, poi tutti in piedi per il lunghissimo applauso da parte di tutti i presenti, tifosi, squadre e terna arbitrale con il tecnico visibilmente emozionato a ricambiare l’applauso.