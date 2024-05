Il Palermo vola sulle ali di Diakitè: 2-0 alla Sampdoria! Nuovo big match nella semifinale Playoff!

CalcioWeb

Dopo Bari-Ternana, gara valevole per i Playout di Serie B, è tempo di spostare l’attenzione in alta classifica. In campo lo spettacolo dei Playoff del campionato cadetto, girandola di emozioni aperta a qualsiasi risultato. L’obiettivo delle squadre in gara è uno solo: unirsi a Parma e Como sul treno diretto verso la Serie A.

Tripudio rosanero al “Renzo Barbera” per la partita fra Palermo e Sampdoria, società ambiziose con due piazze che sanno benissimo cosa vuol dire giocare in Serie A e non vedono l’ora di ritornarci. Solo una però può continuare a sognare: il Palermo.

Un gol per tempo, ma nello spazio di appena 4 minuti. Primo colpo al 43′, secondo al 47′. Firmato Salim Diakite, francese classe 2000, esterno di centrocampo con licenza di fare gol. Sampdoria prima stordita, poi messa ko. Il Palermo vola in semifinale Playoff di Serie B: sarà big match contro il Venezia.