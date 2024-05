Venezia a un passo dalla finale Playoff: lo scherzetto di Pierini gela il “Barbera”

CalcioWeb

I Playoff di Serie B entrano nelle fasi più calde. Questa sera la prima semifinale, quella che mette di fronte Palermo e Venezia: i rosanero, arrivati in postseason dopo un finale di stagione altalenante, ma autori di un successo convincente sulla Sampdoria nella prima sfida dei Playoff; i lagunari, nei 90′ della 38ª Giornata hanno addirittura accarezzato il sogno promozione diretta, poi negatogli dal Como.

Un sogno che i ragazzi di Vanoli provano a cullare ancora passando per i Playoff. In questo senso, preziosissima la vittoria ottenuta al “Renzo Barbera” questa sera. Dopo un primo tempo di grande sofferenza, nel quale il Palermo ha avuto diverse occasioni per sbloccare la gara, nella ripresa è arrivato lo ‘scherzetto’ di Pierini. Una burla, come il quasi omonimo personaggio portato al successo cinematografico da Alvaro Vitali che non ha fatto sorridere, decisamente, la tifoseria rosanero.

Nel finale il raddoppio di Dembele è stato annullato dal Var. Vittoria pesantissima per il Venezia che nella gara di ritorno, in casa propria, avrà a disposizione due risultati su tre per guadagnare l’accesso alla finale dei Playoff di Serie B.