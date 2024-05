Il pallone della finale Germania-Argentina va all’asta: il valore stimato

CalcioWeb

In attesa dell’inizio di Euro2024, arriva un aggiornamento sul Mondiale 2014: uno dei palloni con cui la Germania vinse la finale contro l’Argentina sarà messo all’asta online per un valore stimato tra i 40.000 e i 60.000 euro. E’ quanto scrive oggi la casa d’aste, Aste Am Grunewald a Berlino.

L’asta del pallone, che ha un certificato Fifa, si svolgerà il 28 giugno. Il nazionale tedesco Mario Götze ha portato la squadra tedesca al suo quarto titolo mondiale con il suo gol al 113° minuto della finale giocata allo stadio Maracaná di Rio de Janeiro. Un altro dei palloni utilizzati nella partita per il titolo mondiale del 13 luglio 2014 è esposto al Museo del calcio tedesco di Dortmund, nell’ovest del paese.