‘ParmaAgain’, la festa scatenata dei calciatori! Estasi dei tifosi sotto il diluvio | VIDEO

E’ appena iniziata la festa in casa Parma per la promozione nel campionato di Serie A. L’apoteosi è arrivata al fischio finale del match della 36ª giornata del campionato cadetto contro il Bari (1-1 il risultato finale).

“ParmaAgain. Siamo in Serie A! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ha dimostrato il suo grande valore e la forza di conquistare, oggi, una promozione meritata sul campo, insieme ai nostri meravigliosi tifosi”. E’ quanto scrive sul suo sito il club nel festeggiare il ritorno tra le grandi del calcio.

Il Parma ha disputato l’ultimo campionato in Serie A nella stagione 2020/21, chiusa all’ultimo posto in classifica. La stagione 2021-2022 si era conclusa 12° posto, infine l’eliminazione in semifinale playoff della scorsa stagione.

La festa del Parma

Al fischio finale si è scatenata la festa della squadra e l’allenatore Pecchia è stato portato in trionfo. Delirio anche in città (sotto il diluvio) con i tifosi già in piazza per festeggiare il grande risultato.