Parma in Serie A, 4 sono ‘creature’ di Massimo Taibi! E altri 4 calciatori sono protagonisti in altre squadre

CalcioWeb

Il Parma è ufficialmente promosso in Serie A al termine di un torneo cadetto stradominato in lungo ed in largo. Il punto esclamativo è arrivato al fischio finale del San Nicola contro il Bari, partita della 36ª giornata del campionato di Serie B. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Ange-Yoan Bonny e Valerio Di Cesare.

L’artefice principale del rendimento eccezionale della squadra è stato Fabio Pecchia, un lusso per il campionato di Serie B e un probabile punto di forza anche in massima categoria. Sul fronte calciatori i principali protagonisti sono stati gli attaccanti Man, Benedyczak e soprattutto Adrian Bernabé, un calciatore di grandissimo talento e già pronto per altri palcoscenici. Una nota di merito anche per Bonny, Sohm e Mihaila. E infine le ‘creature’ di Massimo Taibi…

Le creature del ds Taibi

Massimo Taibi è stato un punto di riferimento della Reggina, prima da calciatore e poi da dirigente nel ruolo di direttore sportivo. Il suo lavoro è andato ben oltre l’aspetto sportivo con riferimento principale agli ultimi ‘mesi di vita’ del club amaranto prima dell’esclusione dal campionato di Serie B sotto la gestione Felice Saladini.

Sono addirittura 4 i calciatori ‘lanciati’ o ‘rilanciati’ nel calcio da Massimo Taibi e attualmente in organico al Parma. Il centrocampista Hernani ha raggiunto la definitiva consacrazione proprio alla Reggina dopo l’esperienza al Genoa. L’esterno Di Chiara è stato uno dei migliori per rendimento, poi Enrico Del Prato e l’attaccante Charpentier.

Gli altri calciatori in Serie A

Anche Fabbian, Folorunsho e Pierozzi sono ‘scoperte’ di Massimo Taibi. Il primo è un valore aggiunto del Bologna di Thiago Motta, è sotto osservazione dall’Inter ed è nel giro della Nazionale italiana. Il secondo è un punto di fermo del Verona, infine il 22enne non ha comunque demeritato nella stagione negativa della Salernitana.

Da ex portiere Massimo Taibi ha ‘scovato’ un portiere dal futuro assicurato: stiamo parlando di Stefano Turati, portiere 22enne ed estremo difensore titolare del Frosinone di Di Francesco.